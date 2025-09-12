12日午後7時すぎ、成田空港発・セブ行きのユナイテッド航空の飛行機が、関西空港の滑走路に緊急着陸しました。上空を飛行中に、機内の貨物室で出火を示す警告表示が出たということです。この緊急着陸をめぐり、乗客5人が軽傷を負いました。脱出した乗客らは「焦げ臭い感じで、パニックになった」など、機内の緊迫した様子を証言しました。■乗客5人が軽傷運輸安全委は「重大インシデント」認定国交省や関西エアポート