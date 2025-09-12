今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「駐車場でトラブル？車が店内に降りてきたのは…」についてです。◇駐車場で勢いよくバックする車が！衝突後、車から続々と人が降り、店の中に入っていきます。実はこの人たち、強盗だったのです。よく見るとフードなどで顔は見えず、手には斧（おの）のようなものを持っています。宝石店の入り口を車で突き破り、15人以上が店内に。店主（88）を突き飛ばし