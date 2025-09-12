9月11日、新潟県長岡市内の路上で窃盗目的で無施錠の駐車車両内を物色していた無職の男が現行犯逮捕されました。窃盗未遂（車上ねらい）の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む無職の男(68)です。男は9月11日午前10時ごろ、長岡市平島の路上で窃盗目的で無施錠の駐車車両内を物色していたところを警察官に発見されました。警察によりますと、警戒中の警察官が現認し、現行犯逮捕に至ったということです。警察の調べに対し、男は「泥