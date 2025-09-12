「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）巨人時代の２３年以来、２年ぶりに野手としてマウンドに上がったヤクルト・北村拓己内野手は「八回表の守備が終わってから、監督に『行けるか？』という話で、『行けます』とすぐ返事をさせてもらって（ブルペンに肩を）作りにいきました」と登板までの経緯を説明した。１回２安打１四球１失点という巨人時代以来の登板には「本当は（登板自体が）あってはいけないというか