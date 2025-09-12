大目標である凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日・仏パリロンシャン）に向け、現地の前哨戦であるプランスドランジュ賞・Ｇ３（１４日・仏パリロンシャン）に出走するクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）が１２日、フランスのシャンティイで調整した。リオンの坂路コースを１本軽快に駆け上がった。主戦の北村友一騎手が別の馬で誘導する形だったが、後ろから追い掛けて終始楽な手応え。騎乗した担当の間宮助手は「思ったより遅