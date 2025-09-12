実りの秋を迎え、新潟県産コシヒカリの収穫が進んでいます。全国に向けた出荷も始まる中、気になる品質、そして価格の見通しについて取材しました。 ■魚沼産コシヒカリ “一等米比率”は回復の見込み 9月12日朝、小千谷市にある倉庫に運び込まれたのはブランド米『魚沼産コシヒカリ』です。JA魚沼では、今年とれた魚沼産コシヒカリの品質検査が8日から始まっています。【JA魚沼経営管理委員会久賀満 会長】「現在出荷されて