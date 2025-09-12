俳優の板垣李光人が１２日、自身初となる絵本「ボクのいろ」（１１月６日発売）を手がけたことを発表した。４月に絵本投稿サイト「よみきかせキャンバス」で発表したものを加筆修正し、描き下ろしも加えて一冊にしたもの。テーマは「自分らしさ」という。真っ白なからだの不思議な生き物・ヌルが「どうしてボクだけ色がないの？」と悩みながらも、さまざまな出会いを通して自分の色を探していく。板垣は「こうして皆さま