【Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時 配信予定 任天堂は、配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」を9月12日22時より配信開始する。 今回のニンダイは放送時間が約60分。この冬に発売されるタイトルを中心としてNintendo Switch 2/Nintendo Switch用タイトルの最新情報が公開される予定だ。翌日9月13日に「スーパーマリオブラザーズ」が発売40周年を迎えることもあり