YouTubeチャンネル『マニアック天気』で公開された「【警報級】13日～14日は大雨警戒 発達する低気圧が通過」の動画内で、気象予報士の松浦悠真氏がこの週末の全国的な大雨への備えについて詳しく解説した。松浦氏は冒頭、「秋雨前線の活動が活発になりまして、大雨となるところが出てきます」とし、今後想定される警報級の大雨やその期間、最新の予想について丁寧に説明を行った。 現状分析として、「日本海に前線に伴う