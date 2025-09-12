鹿児島市で12日夕方、乗用車が道路わきの空き地のブロックに衝突し、運転していた81歳の男性が意識不明の重体です。 鹿児島西警察署によりますと、12日午後6時半すぎ、鹿児島市犬迫町の県道で、普通乗用車が道路わきの空き地の入り口のブロックに衝突しました。 この事故で、乗用車を運転していた鹿児島市上谷口町の無職・篠原孝さん81歳が病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 現場は鹿児島市小野から小山田町に向かう