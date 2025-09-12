米１０年債利回りは４．０６１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（%） 米2年債 3.562（+0.020） 米10年債4.061（+0.040） 米30年債4.685（+0.032） ドイツ2.709（+0.052） 英国4.652（+0.046） カナダ3.192（+0.031） 豪州4.215（-0.018） 日本1.587（+0.012） ※米債以外は10年物