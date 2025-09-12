ドル円のピボットは１４７．７３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:41現在） ドル円 現値148.00高値148.07安値147.12 149.29ハイブレイク 148.68抵抗2 148.34抵抗1 147.73ピボット 147.39支持1 146.78支持2 146.44ローブレイク ユーロ円 現値173.25高値173.44安値172.58 174.46ハイブレイク 173.95抵抗2 173.60抵抗1 173.09ピボット 172.74支持1