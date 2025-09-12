タレントのタモリが１２日放送のテレビ朝日系特番「タモリステーション」（午後８時）にＭＣとして出演。今年の異常な暑さについて言及する一幕があった。この日の番組では「緊急報告異常な日本の夏」と題して放送。７月から列島各所では気温４０度超えを連発。観測史上最多の全国２５地点で４０度以上を記録した日本地図を見たタモリは「これ、すごいよ」と苦笑した。群馬・伊勢崎市の４１・８度、静岡市の４１・４度など