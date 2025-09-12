◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１０ＤｅＮＡ（１２日・神宮）ヤクルトは投手陣が崩壊した。先発の高梨裕稔投手が５回８安打４失点と流れを呼び込めず。その後も救援陣が打ち込まれ大敗を喫した。打線もジャクソンの前に７回まで散発４安打無得点に抑えられた。８点ビハインドの９回には北村拓己内野手がプロ２度目の登板で１回１失点だった。高津臣吾監督は北村拓をマウンドに送ったことについて「すごく難しい判断でした