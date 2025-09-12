※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に陥りますが、実際に関係があったのは藤枝と芹でした。数日後、草太は来月末の退職を発表し、転職先の年収を知った芹は落胆。さらにそこへ現れた藤枝に同棲を提案され、恐怖を募らせます。翌日、芹は草太を無視し、草太は内心安堵します。実は低収入の話は反応を見るための“鎌