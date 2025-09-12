イルミネーションと任天堂が共同で制作している『スーパーマリオ』の新作アニメ映画のタイトルが『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に決定した。日本では2026年4月24日公開され、舞台は宇宙となる。【動画】『マリオ』新作アニメ映画発表！任天堂が公開した情報映像米国を含む多くの国と地域においては2026年4月3日、その他の国と地域においては同年4月中の劇場公開を予定している。また前作『ザ・スーパーマリオ