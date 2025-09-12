卓球の世界ツアー、チャンピオンズ・マカオが12日、マカオで行われ、女子シングルス2回戦で大藤沙月（ミキハウス）が張本美和（木下グループ）を3―1で破り、準々決勝に進出した。早田ひな（日本生命）は王曼イク（中国）に2―3で競り負けた。伊藤美誠（スターツ）も敗れた。（共同）