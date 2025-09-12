世界陸上（陸上世界選手権）が１３日に東京・国立競技場で開幕するのを前に、東京都心の東京高速道路（ＫＫ線）で前夜祭が１２日に開かれ、一般市民ら約２５００人がビル群の間を走り、大会の機運を盛り上げた。都の主催で、１・６キロを走るレースや、チームでハーフマラソンに挑むリレーなどが行われた。参加者は、４月に廃止された高速道路上から銀座の夜景を望み、笑顔で駆け抜けていた。「１時間の間にリレーで１００メ