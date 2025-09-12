【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比84銭円安ドル高の1ドル＝148円01〜11銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1700〜10ドル、173円27〜37銭。米長期金利が上昇傾向となったことで日米金利差の拡大が意識され、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。