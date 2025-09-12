「ポケットモンスター」シリーズの最新作「Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」が、2025年10月16日に発売されます。ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」は、新作ゲームのダウンロード版と任天堂の新型ゲーム機本体「Nitendo Switch 2」がセットになった同梱版の抽選販売を実施します。抽選応募の受付期間は、2025年9月5日12時から16日11時59分まで。応募には会員登録（無料）が必要です。クレ