【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Creepy Nutsが、3月にリリースしたアルバム『LEGION』の収録曲「ちゅだい」のMVを公開した。 ■1分39秒で走り抜ける中毒性抜群な楽曲「ちゅだい」 「ちゅだい」は、欲望をテーマに描いた曲で、Creepy Nuts ならではの鋭い視点が光るアルバムの中でも異彩を放つ一曲。R-指定によるスリリングな言葉遊びと超絶スキルのラップ、DJ松永が織り成すスピード感溢れるビ&#125