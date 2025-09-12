まさかの形で失点した。FC町田ゼルビアは９月12日、J１第29節で横浜FCとホームで対戦。スコアレスで迎えた56分、相手のロングスローから伊藤槙人に押し込まれ、先制を許した。「我々にとっては、やっぱり先行逃げ切り、１点を取って、１−０で勝ち切るのがプランだった」と、町田の黒田剛監督は試合後のフラッシュインタビューで明かす。だが、「ロングスローという我々がお株にしているようなところからの失点で、すごくショ