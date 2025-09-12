いよいよ道産の新米がスーパーに並びました。気になるのは価格ですが、２０２４年の同じ時期に比べおよそ１０００円値上がりし、店側もコメ離れを食い止めようと知恵を絞っていました。札幌市内のスーパーで次々と運ばれてきたのは、道産の新米・ゆめぴりかです。（長南記者）「道産のゆめぴりか。ことしの新米が下から上までずらりと並びました。価格は４８３８円です」２０２４年の同じ時期に比べおよそ