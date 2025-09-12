12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円安の4万4400円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4768.12円に対しては368.12円安。出来高は4513枚となっている。 TOPIX先物期近は3131.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.99ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物