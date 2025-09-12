2025中国文化観光産業博覧会が9月12日、中国中部の湖北省武漢市内で始まりました。今回の博覧会のテーマは「文化と観光の融合を深める 素晴らしい暮らしを享受」で、「展示」「公演」「販売」「観光」の4機能を一体化しました。出展企業は中国各地の約2000社です。会期は3日間で、展示面積は10万平方メートルに上ります。会場では全国の文化および観光産業の発展の成果や革新的な取り組みが集中的に紹介されるほか、多くの商談会、