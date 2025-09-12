Image: Shutterstock これまでAI（人工知能）チャットボットを提供する企業は、依然として機能面でも学習データの面でも英語を主としてきました。文脈や文化面でも西欧的なモデルがほとんどです。こうした状況を踏まえ、サウジアラビアの新興AI企業「Humain」が、アラビア語を母語とするAIチャットボット「Humain Chat」を公開しました。アラビア語圏向け。複数の方言に対応