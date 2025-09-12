「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（１２日、住之江）ＳＧ・メモリアルで優勝戦１号艇を獲得した瓜生正義（４９）＝福岡・７６期・Ａ１＝が、住之江でも結果を残した。インからコンマ１３のＳを決めると、１Ｍを先制。他艇に付け入る隙を与えず、圧勝でゴールした。「雨が降って気温が下がったので空回りしてましたね。道中も回転が合ってなかった。インだったから勝てたのかな」とホッとした表情を浮かべた。ただ調整が合えばパ