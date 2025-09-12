¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¿·Æü¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë£²»þ£²£¶Ê¬¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¤¬£±£²Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃíÌÜ¤Î¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥Ü¡¼¡×¤Ï¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤Î°ÂÅÄÍ¥¸×¡Ê£²£¶¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¸µ°æÈþµ®¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î?¥×½÷»Ò?£³¿Í¤Ë¤è¤ëÄó¶¡»î¹ç¤Ï¡¢?¥¤¥±¥á¥ó?¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡£¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¢£Ó£È£Ï¡¢£Ù£Ï£È¡¢°ÂÅÄ¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥­¥Ã¥É¤Î½ç¤Ç£±Ê¬ÃÖ¤­¤ËÆþ¾ì¤·¤¿