【モデルプレス＝2025/09/12】SKY-HI（スカイハイ）がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRST（ビーファースト）やMAZZEL（マーゼル）に続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）。モデルプレスでは、最終審査を控えたSKY-HIとファイナリストにインタビューを実施。Vol.1はSKY-HIの率直な心境や新グループの構想を聞いた。【写真】BMSG新オーディション