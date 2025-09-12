柏のロドリゲス監督「いいプレーをするにはとても難しいピッチコンディション」柏レイソルは9月12日、J1リーグ29節でヴィッセル神戸と対戦し、0-0に終わって首位浮上を逃した。試合後の会見でリカルド・ロドリゲス監督は、「いいサッカーをするには難しいピッチコンディションだった」と言及した。首位の京都サンガF.C.を勝ち点1差で追う柏は、同じ勝ち点53の神戸のホームに乗り込んだ。試合は序盤から激しい攻防が繰り広げら