「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（１２日、住之江）峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝に女神がほほえんだ。５号艇で登場した準優勝戦１１Ｒは差しが届かず３番手だったが、２周２Ｍで椎名豊（群馬）が流れたのを逃さず小回りすると、２着を奪取してベスト６に名を連ねた。「ラッキーでした」と満面の笑みを浮かべた。舟足も順調に仕上がっている。「雨の影響でちょうど合っていた。伸びは少し落ちたかもしれないが、それで