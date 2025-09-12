タレントの大沢あかね（40）が12日、自身のインスタグラムを更新。タレントの藤本美貴（40）とのプリクラを披露した。大沢は藤本とさまざまなカチューシャをつけたプリクラを公開。「私が一緒にプリクラ撮りたいなぁと言ったら、“撮ろうよ！！”と言って忙しいのに付き合ってくれました」と藤本がリクエストに応えてくれたことを明かした。「控えめに言っても、、、、、、、だいすき」と思いをつづり、最後は「ミキティーー