秋篠宮ご夫妻と次女佳子さま、長男悠仁（ひさひと）さまは１２日、戦後８０年にあたり、東京都渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で琉球舞踊を鑑賞された。悠仁さまは成年式終了後に初めて、公的な活動に臨まれた。人間国宝の舞踊家志田房子さん（８８）らが、沖縄戦を乗り越えて伝承された琉球舞踊を披露し、ご一家は踊りに合わせて手拍子をされていた。上皇さまが皇太子時代に平和を願って詠まれた沖縄伝統の短歌「琉歌（りゅ