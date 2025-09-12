奥田民生（60）と吉川晃司（60）のユニット「Ooochie Koochie」（オーチーコーチー）が12日、東京・日本武道館で、全国ツアー最終公演を開催した。ともに広島県出身の同郷同学年コンビ。故郷への熱い思いを“ロックの殿堂”に響かせた。2人が登場すると、9000人の大歓声が武道館を揺らした。何度も同所に立ってきた2人だが、同ユニットとしては初。「Ooochie Koochieへようこそ！」とあいさつし、奥田は「最終日急に気合入れるのも