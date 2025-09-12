東京都新宿区は、悪質な民泊事業者12事業者22施設に、30日間の業務停止命令を行った。新宿区は、全国の住宅宿泊事業者としての届け出のうち10％弱を占め、全国で最も多い。増加に伴い、近隣住民の苦情に発展するケースも多く、2021年度の70件から2024年度には561件へ急増している。7月には、30事業者52施設に対して業務改善命令を行っていた。さらにこの命令に違反した12事業者22施設に対して、9月12日から30日間の業務停止命令を