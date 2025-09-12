2025年9月12日(木)22時から、2025年冬以降に発売するタイトルを中心にNintendo Switch 2／Nintendo Switchのソフトの情報を伝える「Nintendo Direct 2025.9.12」が放送されました放送時間は約60分です。Nintendo Direct 2025.9.12 - YouTubeスーパーマリオブラザーズシリーズは2025年で40周年を迎えます。さまざまなアートワーク。これらはニンテンドーミュージアムで展示されています。任天堂の代表取締役フェローである宮本茂氏