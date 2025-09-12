天皇皇后両陛下と愛子さまは、被爆者らにどのような言葉を掛けられたのでしょうか。 懇談した被爆者に話を聞きました。 （被爆者 中村キクヨさん(101)） 「長い間ご苦労様でした。お体を大事になさって、これから先も 少しでも被爆者のためにいろいろとご活躍下さいとおっしゃいました」 （長崎原爆被災者協議会会長 田中重光さん(84)） 「核兵器とか戦争をなくしていかなければならないと話したわけで