¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¤Ï9·î9Æü¡¢ÂçÊ¬¸©¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿IT°Ü½»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¤¬¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿IT°Ü½»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¶¨ÎÏ¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿IT°Ü½»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢OITA CREATIVE ACADEMY¤¬ÂçÊ¬¸©¤è¤ê°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÂçÊ¬¸©¤Ø¤Î°Ü½»¤ò´õË¾¤·¡¢IT´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Îµ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Îµ»½Ñ½¬ÆÀ»Ù±ç¤È½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ¯¶È»Ù±ç