¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£²¡Ý£±£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë£Ä£å£Î£Á¤Ï£²·å°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç²÷¾¡¡£¤³¤ÎÆü¤Ë»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿£²°Ì¡¦µð¿Í¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£°ì²ó¤Ë£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÅû¹á¤Î»Íµå¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡¢º´Ìî¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢¾¾Èø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£»°²ó¤Ë¤âÅû¹á¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡¢º´Ìî¤Î£³Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤â¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ÆÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢£·²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÍèÆü½é¤Î£²·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ëº£µ¨£±