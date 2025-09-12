¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£¹Àá¹­Åç£±¡½£±µþÅÔ¡Ê£±£²Æü¡¦£Å¥Ô¡¼¥¹¡Ë£Ê£±¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤Ï¡¢¹­ÅçÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥¯¥é¥Ö¿·µ­Ï¿¤È¤Ê¤ë£±£°»î¹çÏ¢Â³ÌµÇÔ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡¢¹­Åç¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¡¢¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤â´ó¤»ÀÚ¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¡£ÌÔ¹¶¤òÁ´°÷¤Ç¤·¤Î¤®¡¢£°¡½£°¤Ç¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¡£