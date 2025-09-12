¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢¿À¸Í£°¡Ý£°Çð¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î¿À¸Í¤ÏÆ±£²°Ì¤ÎÇð¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤È¤â¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¥É¥í¡¼¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÀê¤¦¾å°Ì¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£±¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ïç±Ãå¡Ê¤³¤¦¤Á¤ã¤¯¡Ë¤·¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿À¸Í¤Ï·èÄêÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤Ë£Æ£×µÜÂå¤¬Ãæ±û¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¿Ê¤·¤¿