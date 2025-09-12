¢£ÉþÁõ¤âÉ½¾ð¤Î°ã¤¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¿¿´é¤ÎÅÄÃæ¡õ¹âÃÏ¤ÈÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤Ç¾Ð´é¤Î¾¾Â¼¡ª¾¾Â¼¤Î¸ª¤Ç¿²¤ë¥¸¥§¥·ー¡¿¡Ø¿²¤ëÁ°¤Ë¡Ä¡ÙÍ½¹ð Storm Labels ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀìÍÑ¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù¤ÏSixTONES¤¬ËèÏÃ¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëPrime Video¤Î¿·ÈÖÁÈ¡£ ¥¨¥Ô¥½ー¥É5¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë9·î12Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬