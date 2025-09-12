G¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤ÄB1·²ÇÏ¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡ÊÃæ±û¡Ë¡á¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥ÊÂÀÅÄ¡Ê¡ÊC¡ËB.LEAGUE¡Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¤Î·²ÇÏ¤Ï12Æü¡¢ÊÆ¥×¥íNBA»±²¼G¥ê¡¼¥°¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥ÊÂÀÅÄ¡Ê·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¡Ë¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£B¥ê¡¼¥°¤ÏNBA¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜÅª¤Ëº£²ó¤ÎÂÐÀï¤ò´ë²è¡£»î¹ç¤Ï·²ÇÏ¤¬87¡½91¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£13Æü¤Ë¤ÏB1¤ÎAÅìµþ¤¬G¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤È¡Ö¥È¥è