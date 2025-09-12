¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÝ¼é³èÆ°²È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤ò¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤È¸«¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥æ¥¿½£¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ò¡Ö¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¶á¤¤¿ÍÊª¤¬ÄÌÊó¤·¤¿¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö12ÆüÃÙ¤¯¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡×