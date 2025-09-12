ONE OR EIGHT¤¬¡¢¡ÈÄ©Àï¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡É¤ÎÂè2ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡ÖBET YOUR LIFE¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ù¥Ã¥È ¥æ¥¢ ¥é¥¤¥Õ¡Ë¤ò9·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¡ÈÄ©Àï¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡É¤È¤·¤Æ8·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2ºîÉÊ¤ÎÂè1ÃÆ¡ÖYoung & Reckless¡×¤Ï¡¢¡ÈLike a kid¡Ê¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡£Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë9·î19ÆüÈ¯Çä¡ÖBET YOUR LIFE¡×¤Ï¡ÖYoung &