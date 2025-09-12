¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¡Ê2025Ç¯9·î12ÆüÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍFC¤È1¡½1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿FW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤Î°ì·â¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£0¡½1¤Î¸åÈ¾43Ê¬¡¢MFÀçÆ¬¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤òFWÁêÇÏ¤¬¥Õ¥¡¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬Áê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¡£µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆJ1ÄÌ»»100ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£