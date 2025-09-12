¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï12Æü¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Î¶ÛµÞÃåÎ¦¤ò½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ã¦½ÐÍÑ¤Î¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¡£±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÏÆ±Æü¡¢¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±2¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£