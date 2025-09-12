ソニーは、新型Androidスマートフォン「Xperia 10 VII」を9月中旬以降に発売する。本稿では外観の写真を中心にお伝えする。 外観 ホワイト チャコールブラック ターコイズ 即撮りボタンと名付けられたシャッターボタンは、長押しでカメラアプリを起動でき、カメラアプリ起動中は単押しで写真撮影、長押しで動画撮影が行える。カメラアプリ以外では、単押しでスク