¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ËÌÂ¼Âó¸ÊÆâÌî¼ê¤¬£±¡Ý£¹¤Î¶å²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê£±²ó¤ò£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¡ÈÎÏÅê¡É¤·¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È±¦ÏÓ¡É¤ÏÀèÆ¬¡¦ÎÓ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬Â³¤¯ÀÐ¾å¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Èµå¾ì¤ÏÇï¼ê¤È¤É¤è¤á¤­¤¬¸òºø¤¹¤ë°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤¯¿ÀÎ¤¤Ë±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£²ÜÌ¾¤ËÃæµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤Æ£±¼ºÅÀ¡£·¬¸¶¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÆÅÄ¤òÆó¥´¥í