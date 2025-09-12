¹­Åç¡½µþÅÔ¸åÈ¾¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ëµþÅÔ¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¡Ê±üº¸¡Ë¡áE¥Ô¡¼¥¹ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè29ÀáÂè1Æü¡Ê12Æü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¤Û¤«¡á3»î¹ç¡ËÁ°Àá¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤Ï¹­Åç¤È1¡½1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò55¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£0¡½1¤Î½ªÈ×¤Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬º£µ¨16ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¹­Åç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ51¡£Çð¤Ï¿À¸Í¤È0¡½0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢¤È¤â¤Ë¾¡¤ÁÅÀ54¤È¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ï²£ÉÍFC¤È1¡½1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢Æ±51¤È¤·¤¿¡£¹­Åç¡½µþÅÔÁ°È¾¡¢¶¥